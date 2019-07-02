Всероссийский форум «Производительность 360», Нижний Новгород

2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет Всероссийский форум «Производительность 360», посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства.
Форум проводится Министерством экономического развития РФ совместно с АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» при поддержке правительства Нижегородской области.
Второй ежегодный федеральный форум «Производительность 360» — ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов повышения производительности труда в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Основная цель форума — аккумулирование и тиражирование лучших практик в области повышения производительности труда на федеральном уровне в таких направлениях, как промышленность, поддержка занятости, государственное управление, а также здравоохранение и образование.
Среди спикеров Форума:
В рамках форума «Производительность 360» около 400 делегатов — сотрудников предприятий-участников национального проекта «Повышение производительности труда» — познакомятся с опытом Нижегородской области по внедрению «бережливых технологий». В первый день форума 2 июля 2019 года будет организовано посещение объектов промышленности и социального сектора региона для демонстрации на реальных примерах эффективности применения инструментов бережливого производства в различных отраслях экономики.
Подробности и условия регистрации на официальном сайте форума
Место проведения: Стадион Нижний Новгород
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, 1А
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