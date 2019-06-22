Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019», Сибай

22-23 июня в Сибае (Республика Башкортостан) состоится первый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019». Организаторами мероприятия выступают Администрация Главы Республики Башкортостан, Агентство стратегических инициатив, «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, а также ведущие бизнес-объединения.
В первом инвестиционном сабантуе примут участие около 500 представителей федеральных и региональных государственных учреждений, представителей российского и зарубежного бизнеса, инвесторов, экспертов и общественных деятелей.
Приглашение стать почетным гостем форума принял голливудский актер Стивен Сигал.
В ходе профильных секций и пленарного заседания «Innoregion: территория, где все хотят работать» участники поделятся опытом инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций, а также обсудят методы формирования комфортного бизнес-климата в регионах России. Будут затронуты темы экологии, развития туризма и транспортной инфраструктуры, создания комфортной городской среды. Кроме того, во время сабантуя будет работать выставка инвестиционного потенциала Республики Башкортостан.
Уникальный формат инвестиционного сабантуя позволяет превратить бизнес-форум в настоящий праздник, во время сабантуя гости и участники познакомятся с культурными и гастрономическими традициями Башкортостана.
Подробности на сайте мероприятия.
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