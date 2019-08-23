Деловая программа «Ворлдскиллс»: WorldSkills Conference 2019

В рамках 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» с 23 по 25 августа 2019 года пройдет Деловая программа. На площадке рядом с молодыми профессионалами, участвующими в Чемпионате, соберутся представители 80 стран-участниц движения WorldSkills: политики, исследователи, индустриальные партнеры, руководители образовательных организаций и представители институтов развития, чтобы обсудить экономические и технологические тенденции, вопросы развития систем профессиональной подготовки и трансформации рынка труда.
Первые два дня конференции «WorldSkills Conference 2019: Skills for Change: Building Blocks for Impact» (23-24 августа) в рамках Деловой программы будут сфокусированы на глобальных вызовах и макрорегиональных решениях в области кадрового обеспечения экономики будущего. Международная программа конференции станет площадкой для изучения и обмена лучшими мировыми практиками, развития профессиональных контактов.
Впервые в истории движения будет организован национальный трек деловой программы. На конкурсной основе будут отобраны лидеры изменений, затем сформированы команды для реализации проектов развития национальной эко-системы образования. Победители национального конкурсного отбора получат доступ к лучшим мировым практикам и экспертизе и посетят WorldSkills Conference 2019. В рамках национального трека также будет организован дополнительный формат работы (3 день — 25 августа) — участники смогут сфокусироваться на разработке проектов развития и имплементации лучших международных практик в национальную систему подготовки.
Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию о Деловой программе можно на официальном сайте мероприятия.
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