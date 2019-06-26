26 июня 2019

Экономический форум татарстанских и турецких компаний

26 июня 2019 г. в конгресс-зале ТПП РТ состоится экономический форум и двусторонние переговоры с представителями турецких компаний.

Организаторы мероприятия:

  • Министерство торговли Турции
  • АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ ВОСТОЧНОГО ЧЕРНОГО МОРЯ (Турция)
  • Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан
  • Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан»

Учитывая важность экономического сотрудничества с турецкими партнерами, для участия в работе форума и адресных встречах приглашаются специалисты татарстанских предприятий разного профиля.

Дата проведения: 26 июня 2019 г., 10:30-15:00

Регистрация участников, приветственный кофе с 10:00 до 10.30

Место проведения: конгресс-зал ТПП РТ (Казань, Пушкина,18, 2-й этаж)

Формат мероприятия: Пленум (10:30-11:30) , «В2В»-встречи (12:00-15:00)

Участие во встречах — БЕСПЛАТНОЕ, по предварительной регистрации.

Переводчики будут предоставлены организаторами мероприятий.

Контакты

Контактное лицо: Дмитрий Валерьевич Шевелёв — e-mail:tpprt15@yandex.ru, факс(843)23608 04

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