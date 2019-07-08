Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Екатеринбург

ИННОПРОМ — это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.

Принципы ИННОПРОМ:

Организация выставки с учетом приоритетных мировых направлений развития промышленности и технологий, а также приоритетов, закрепленных в российских программах промышленного и технологического развития.

Создание площадки для международного взаимодействия.

Выстраивание повестки мероприятия на основании интересов и экспертного мнения представителей отрасли.

Организация на площадке ИННОПРОМ специализированных мероприятий по наиболее актуальным темам.

Приглашение к участию наиболее актуальных авторитетных представителей экспертного сообщества.

В 2019 году ИННОПРОМ состоится в 10-й раз с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

Время работы выставки:

8-10 июля 9:00 — 18:00

11 июля 9:00 — 17:00



Подробности на сайте мероприятия.