Татарстанский Нефтегазохимический Форум

Со 2 по 4 сентября 2019 года в Казани состоится Татарстанский Нефтегазохимический Форум и 26-я международная специализированная выставка «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ».

В 2019 году это одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России приурочено к 300-летию горного и промышленного надзора России.

Основные тематики форума:

Добыча нефти и газа. Сбор и транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа. Переработка нефти и газа. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительное оборудование и метрология. Научно-исследовательские и учебные заведения. Автоматизированные системы управления. Геодезия и картография. Геологические и геофизические исследования.

Программа Татарстанского нефтегазохимического форума-2019:

2-3 сентября Международная научно-практическая конференция «Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента»

Организаторы: Аппарат Президента Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Татарское геологоразведочное управление), Казанский филиал ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».

2 сентября XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и безопасность», им. А.И. Щеповских»

Организатор: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

2 сентября Международная научно-практическая конференция «Инновационные

решения эффективного развития нефтегазохимии»

Организатор: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

2-3 сентября VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»

Организаторы: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан», Казанский (Приволжский) федеральный университет

2-4 сентября VII Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»

Организатор: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»

2 сентября Круглый стол «Расширение использования республиканской

нефтехимической продукции в строительной отрасли»

Организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

2 сентября Круглый стол «Расширение использования нефтехимической

продукции в дорожном строительстве»

Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

3 сентября Круглый стол «Инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан»

Организатор: ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»

3 сентября Круглый стол «Вопросы повышения энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности», в том числе секции «Малая распределенная энергетика и альтернативные источники энергии»

Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный энергетический университет»

4 сентября Круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса: вопросы развития инженерной педагогики», посвященный проблемам трансформации инженерного образования для индустриализации 4.0 и проблемам производительности труда

Организатор: ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.

Подробности на сайте мероприятия.