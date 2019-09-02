Со 2 по 4 сентября 2019 года в Казани состоится Татарстанский Нефтегазохимический Форум и 26-я международная специализированная выставка «НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ».
В 2019 году это одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России приурочено к 300-летию горного и промышленного надзора России.
Основные тематики форума:
Добыча нефти и газа. Сбор и транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа. Переработка нефти и газа. Трубопроводная арматура. Контрольно-измерительное оборудование и метрология. Научно-исследовательские и учебные заведения. Автоматизированные системы управления. Геодезия и картография. Геологические и геофизические исследования.
Программа Татарстанского нефтегазохимического форума-2019:
2-3 сентября Международная научно-практическая конференция «Углеводородный и минерально-сырьевой потенциал кристаллического фундамента»
Организаторы: Аппарат Президента Республики Татарстан, Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан, ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Татарское геологоразведочное управление), Казанский филиал ФБУ «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых».
2 сентября XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Промышленная экология и безопасность», им. А.И. Щеповских»
Организатор: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
2 сентября Международная научно-практическая конференция «Инновационные
решения эффективного развития нефтегазохимии»
Организатор: ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»
2-3 сентября VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»
Организаторы: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан», Казанский (Приволжский) федеральный университет
2-4 сентября VII Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
Организатор: ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии»
2 сентября Круглый стол «Расширение использования республиканской
нефтехимической продукции в строительной отрасли»
Организатор: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан
2 сентября Круглый стол «Расширение использования нефтехимической
продукции в дорожном строительстве»
Организатор: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан
3 сентября Круглый стол «Инженерное обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан»
Организатор: ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ»
3 сентября Круглый стол «Вопросы повышения энергоэффективности на предприятиях нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности», в том числе секции «Малая распределенная энергетика и альтернативные источники энергии»
Организатор: ФГБОУВО «Казанский государственный энергетический университет»
4 сентября Круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий нефтегазохимического комплекса: вопросы развития инженерной педагогики», посвященный проблемам трансформации инженерного образования для индустриализации 4.0 и проблемам производительности труда
Организатор: ФГБОУВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Место проведения: ВЦ «Казанская ярмарка», г. Казань, Оренбургский тракт, 8.
Подробности на сайте мероприятия.
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