Этап международной авиагонки Red Bull Air Race

Гонка Red Bull Air Race в третий раз в истории пройдет в России. Пилоты вернутся в Казань 15-16 июня 2019 года.

Впервые российский этап чемпионата мира Red Bull Air Race прошел в столице Татарстана в 2017 году. Событие имело огромный успех среди жителей и гостей города Казани: за два года виражи в исполнении ведущих пилотов мира увидели более 200 000 посетителей чемпионата.

В ходе авиационных соревнований пилоты на легких сверхманевренных самолетах на скорости 370 км/ч проходят трассу, обозначенную 25-метровыми пилонами. На казанском этапе чемпионата будут соревноваться 14 пилотов из разных стран мира. Они пролетают на низкой высоте над рекой Казанкой.

Два предыдущих визита в Казань заставили болельщиков напряженно следить за увлекательными гонками, ожидая развязки. В дебютной гонке в 2017 году из-за сложных погодных условий было сбито более 60 пилонов. В следующем году тройку призеров разделили лишь сотые доли секунды. В 2019 году организаторы обещают не менее захватывающее зрелище.

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