ЕЖЕГОДНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе состоится Российский энергетический форум.
Организаторами форума и выставок выступает Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Минпромторга России.
Российский энергетический форум является для Республики Башкортостан значимым событием, широкомасштабным профессиональным мероприятием, которое ежегодно знакомит специалистов с новейшими разработками и достижениями в области энергетики.
К посещению Форума приглашены:
Предполагается, что посетителями выставок и участниками деловой программы станут БОЛЕЕ 5000 специалистов, в том числе руководители отраслевых министерств, ведомств, крупнейших компаний стран Содружества Независимых Государств.
Преимущества проекта:
Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО УФА
Подробности на сайте мероприятия
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