ЕЖЕГОДНЫЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе состоится Российский энергетический форум.

Организаторами форума и выставок выступает Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания. Мероприятия проводятся при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации, Минпромторга России.

Российский энергетический форум является для Республики Башкортостан значимым событием, широкомасштабным профессиональным мероприятием, которое ежегодно знакомит специалистов с новейшими разработками и достижениями в области энергетики.

К посещению Форума приглашены:

Предполагается, что посетителями выставок и участниками деловой программы станут БОЛЕЕ 5000 специалистов, в том числе руководители отраслевых министерств, ведомств, крупнейших компаний стран Содружества Независимых Государств.

Преимущества проекта:

-консолидация тематик выставочной и конгрессной программ;

диалог между мировыми компаниями топливно-энергетического комплекса и ключевыми партнерами;

выработка стратегических решений, заключенных в итоговой резолюции;

демонстрация современных технологий и интеллектуального ресурса отрасли;

площадка для взаимодействия лидеров отрасли;

участники форума — топ-менеджеры крупнейших отраслевых компаний, отвечающие за принятия решений в своей организации;

99% посетителей — отраслевые специалисты.

Место проведения: ВДНХ-ЭКСПО УФА

Подробности на сайте мероприятия