24 сент. 2019

Бизнес-форум и выставки «Уралстройиндустрия»

Бизнес-форум и выставки «Уралстройиндустрия»

О ФОРУМЕ И ВЫСТАВКАХ 2019 г.:

  • 2 специализированные выставки "Строительство", "Недвижимость"
  • 4 500 кв.м. выставочной площади — 2 зала и уличная экспозиция
  • Пленарное заседание и работа секций — по актуальным темам отрасли
  • Сессия бизнес-встреч между участниками выставок и конечными потребителями по тематическим дням: "День Застройщика", "День Архитектора".
  • Зона презентаций — каждый участник сможет провести презентацию своей продукции или услуг, заранее приглашенной аудитории.
  • Конкурс на лучшие образцы и услуги под эгидой Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВОК

СТРОИТЕЛЬСТВО

  • Гражданское и промышленное строительство
  • Строительные и отделочные материалы
  • Строительное оборудование и инструмент
  • Системы и средства обеспечения безопасности
  • Автоматизация зданий «Smart city»
  • Лифтовое оборудование
  • Энергосбережение в строительстве
  • Инженерные системы
  • Строительный СОФТ
  • Строительные конструкции и изделия
  • Ограждающие конструкции. Окна. Двери
  • Услуги в строительстве

НЕДВИЖИМОСТЬ

  • Жилье от застройщиков
  • Жилая и коммерческая недвижимость
  • Загородная недвижимость, коттеджные поселки, земельные участки
  • Зарубежная недвижимость
  • Ипотечные кредиты, жилищные субсидии
  • Риэлторские услуги
  • Страхование

Деловая программа включает проведение Пленарного заседания и работу секций по тематическим направлениям.

Подробности на сайте мероприятия.

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