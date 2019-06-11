KAZAN BUSINESS FORUM-2019

11 июня в отеле Корстон состоится бизнес-форум на тему «Как создать команду мечты».
Спикерами станут шесть международных экспертов в области менеджмента, корпоративной культуры и тимбилдинга.
Мероприятие обещает участникам плодотворный нетворкинг.
Программа форума
Подробности и условия участия: на сайте мероприятия
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