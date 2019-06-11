11 июня 2019

KAZAN BUSINESS FORUM-2019

KAZAN BUSINESS FORUM-2019

11 июня в отеле Корстон состоится бизнес-форум на тему «Как создать команду мечты».

Спикерами станут шесть международных экспертов в области менеджмента, корпоративной культуры и тимбилдинга.

Мероприятие обещает участникам плодотворный нетворкинг.

Программа форума

  • Владимир Тарасов: Руководитель мечты: его любят или уважают?
  • Игорь Рызов: Как вести эффективные переговоры внутри команды
  • Сергей Бехтерев: Спиральная динамика: как создать сильную и светлую корпоративную культуру
  • Нина Зверева: Искусство мотивации команды!
  • Константин Борисов: Твоя Команда способна на большее

Подробности и условия участия: на сайте мероприятия

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