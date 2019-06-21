Технологии, предпринимательство, люди

21 июня в ЦСК «Смена» пройдет деловая игра «Построй компанию / Продай компанию». Деловая игра — это симулятор предпринимательской деятельности, в частности венчурного строительства. По результатам будут отобраны 10 участников, которые займут позиции руководителей стартапов с инвестициями наноцентра. Участие бесплатное.

«Построй компанию / Продай компанию» — это однодневный симулятор предпринимательской деятельности, гибридный формат офлайн + онлайн. Через отбор кандидатов прошли уже более 3 000 участников в 20 городах России. Десятки успешных игроков получили свое рабочее место в технологических стартапах. За десять часов игрового процесса участники проживают полный цикл развития инновационной индустрии, попадая в типовые бизнес-ситуации и решая задачи, характерные для реального технологического бизнеса.

Игра ориентирована на тех, кто хочет поменять свою карьерную траекторию, ищет новые направления приложения своих сил или хочет узнать новые способы развития уже существующего производства. Возраст участников — от 20 до 50 лет.

Узнать подробности и зарегистрироваться на игру можно на сайте

18+

