Агровыставка полевого формата "День поля в Татарстане-2019"

Со 2 по 4 июля 2019 года в Республике Татарстан, город Казань, на опытных полях ФИЦ «КазНЦ РАН» состоится выставка полевого формата «День поля в Татарстане — 2019».

Экспозиция выставки 2019 года будет представлена блоками «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство» и «Площадь на траве». Общая площадь территории составит более 60 га. Мероприятие имеет статус крупнейшего события в области агропромышленного комплекса, где сосредоточены все новейшие достижения и технологии.

Блок «Растениеводство» будет включать в себя делянки компаний с возделанными озимыми и яровыми культурами, на которых будут продемонстрированы новейшие технологии и методы селекции растений. Площадь каждой делянки составляет 500 м2.

В блоке «Инженерно-технического обеспечения АПК» пройдут выставка крупногабаритной техники и показ техники в работе на специальных площадках.

Раздел «Животноводство» представит экспозицию племенных животных, которых разводят в хозяйствах Татарстана. Также будут представлены новейшее технологии и оборудование для животноводства, корма и добавки, ветеринарные препараты и другое.

«Площадь на траве» — здесь будут сформированы два блока по 2000 м2, которые будут представлены технологиями и оборудованием для различных направлений агропромышленного комплекса.

Деловая программа затронет все направления агропромышленного комплекса Республики Татарстан. Пройдут пленарные сессии и круглые столы на актуальные темы, посвященные перспективам развития сельского хозяйства в России и Республике Татарстан.

Тысячи посетителей, руководителей и специалистов разных уровней, будут открыты для общения, партнерства и сотрудничества.

Посетители:

В 2018 году за 2 дня работы выставки «День поля в Татарстане» экспозицию посетили 10689 профессионалов агропромышленного комплекса — руководители и главные специалисты сельского хозяйства, агрономы, фермеры, животноводы из Республики Татарстан, гости из Поволжья и других регионов России, стран СНГ и Европы.

Общая площадь экспозиции — 56 614 кв.м.

В рамках выставки организован показ демонстрационных посевов озимых и яровых сельхозкультур российской и татарстанской селекции. На полях ФИЦ «КазНЦ РАН» будет представлено множество сортов сельскохозяйственных культур, продемонстрированы новинки сельхозтехники и оборудования.

Принципиальное отличие данного проекта — это сложный формат подготовки, который начинается за год до проведения мероприятия, технологичность, демонстрация продуктов и технологий непосредственно в полевых условиях. Полевые работы стартовали в августе 2018 года, в сентябре на опытных полях был завершен посев озимых культур.

Преимущества проекта — инновационный и наглядный формат презентации продуктов и решений в полевых условиях, высокий уровень организации мероприятия и предоставляемых услуг, возможность получения необходимых деловых контактов для успешного развития бизнеса, эффективное коммуникационное пространство для налаживания контактов и проведения деловых переговоров, продвижения брендов участников и их продукции, круглогодичная медиа поддержка.

Открыт прием заявок на участие на сайте выставки