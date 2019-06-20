Семинар «Продажа товаров через интернет с нуля до первых заказов», Самара

20 июня 2019 года с 11.00 до 13.00 в Конференц-зале ТПП Самарской области (ул. Алексея Толстого, дом 6, р-н Хлебной площади) состоится бесплатный семинар «Продажа товаров через интернет с нуля до первых заказов».

Ведет семинар Илья Тимошин, действующий предприниматель, который делится своим авторским алгоритмом интернет-торговли, эксперт Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, партнер по обучению Mail.ru, Яндекс-Маркет и Вконтакте.

Провел более 200 семинаров на площадках ГБУ Малого Бизнеса Москвы и региональных инкубаторов. В 2010 году открыл свой первый интернет-магазин «Салон света TimLight» и за два года вывел его в ТОП-10 интернет-магазинов по осветительному оборудованию в России.

На семинаре вы узнаете:

Пошаговый план действий, как начать с бюджетом 15 000 рублей.

В какие ниши имеет смысл входить, какие из них прибыльные и перспективные.

Как начать разговор с поставщиком, даже если у вас еще нет магазина.

Как и где найти оптовых поставщиков.

Как выбрать систему управления для сайта.

Какую рекламу запустить в первую очередь.

Сколько времени и денег потребуется.

Как минимизировать силы на старте и не уйти в минус в первый же месяц. После семинара вы сможете

Начать продажи, не бросая текущую работу.

Сделать сайт за 24 часа без денег и программистов.

Стартовать и открыться для всех поисковиков, не имея на руках товара.

Начать отгрузки не имея средств на закупку.

Выстроить безопасную оплату и доставку.

Мероприятие рассчитано на:

1. Сотрудников организаций, которые хотят начать свое дело не увольняясь.

2. Начинающих предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в интернет-торговле.

3. Мастеров своего дела, которые хотят продавать свое творчество через интернет.

4. Собственников и руководителей, которые хотят построить продажи в интернете.

Организатором мероприятия выступает Торгово-промышленная палата Самарской области.

Регистрация по адресу эл.почты: referent@tppsamara.ru