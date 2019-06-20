Семинар «Продажа товаров через интернет с нуля до первых заказов», Самара

20 июня 2019 года с 11.00 до 13.00 в Конференц-зале ТПП Самарской области (ул. Алексея Толстого, дом 6, р-н Хлебной площади) состоится бесплатный семинар «Продажа товаров через интернет с нуля до первых заказов».
Ведет семинар Илья Тимошин, действующий предприниматель, который делится своим авторским алгоритмом интернет-торговли, эксперт Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации, партнер по обучению Mail.ru, Яндекс-Маркет и Вконтакте.
Провел более 200 семинаров на площадках ГБУ Малого Бизнеса Москвы и региональных инкубаторов. В 2010 году открыл свой первый интернет-магазин «Салон света TimLight» и за два года вывел его в ТОП-10 интернет-магазинов по осветительному оборудованию в России.
На семинаре вы узнаете:
Мероприятие рассчитано на:
1. Сотрудников организаций, которые хотят начать свое дело не увольняясь.
2. Начинающих предпринимателей, которые хотят открыть бизнес в интернет-торговле.
3. Мастеров своего дела, которые хотят продавать свое творчество через интернет.
4. Собственников и руководителей, которые хотят построить продажи в интернете.
Организатором мероприятия выступает Торгово-промышленная палата Самарской области.
Регистрация по адресу эл.почты: referent@tppsamara.ru
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