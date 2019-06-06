Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Санкт-Петербург

Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.
Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.
За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Основные темы деловой программы ПМЭФ-2019:
Мировая экономика:
ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры
Российская экономика в поисках стимулов роста
Глобальные игроки фармацевтического рынка и страны БРИКС: содержательный диалог о правилах честной и равной конкуренции
Made in. Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке
Глобальный экономический порядок. Смена парадигмы?
Развитие национальных моделей бизнеса:
«Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация»
Время молодых. Новые лица мирового бизнеса
Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей
Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация
Социальная сфера и мировые проблемы:
Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста
Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению
Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества
Победить мусор: российская реформа и международные практики
Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал
Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты
Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия
Инвестиции в развитие городской среды
Государственно-частное партнерство в сфере благотворительности
Создание инновационных лекарств — новые горизонты в здравоохранении
Цифровизация сфер экономики:
В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании?
Цифровое недропользование
Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности
Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?
Перспективы развития конкуренции в цифровой экономике
Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят жизнь?
Евразийский экономический союз. Стратегия будущего
Цифровой транспорт и логистика — лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии
Цифровизация ретейла: технологии и лидерство
Человек + машина: бизнес в эпоху искусственного интеллекта
Ничего личного: как защитить персональные данные граждан от кибератак
От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний
Финансовый сектор и инвестирование:
Розничный инвестор — драйвер развития фондового рынка
Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок
Банк или экосистема: кто кого переживет?
Больше информации о форуме и условия участия — на официальном сайте мероприятия
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