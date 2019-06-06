Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Санкт-Петербург

Петербургский международный экономический форум — уникальное событие в мире экономики и бизнеса.

Основные мероприятия ПМЭФ-2019 пройдут 6–8 июня 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Основные темы деловой программы ПМЭФ-2019:

Мировая экономика:

ШОС без границ: интеграция транспортной инфраструктуры

Российская экономика в поисках стимулов роста

Глобальные игроки фармацевтического рынка и страны БРИКС: содержательный диалог о правилах честной и равной конкуренции

Made in. Важность репутации страны на мировом продовольственном рынке

Глобальный экономический порядок. Смена парадигмы?

Развитие национальных моделей бизнеса:

«Развитие малого бизнеса». Этап «Реализация»

Время молодых. Новые лица мирового бизнеса

Женщины-управленцы в построении успешных бизнес-моделей

Строительный и жилищно-коммунальный комплекс России: трансформация

Социальная сфера и мировые проблемы:

Государство и бизнес в социальной сфере: в поисках новых точек роста

Мировой океан. Новые подходы к управлению, изучению и сбережению

Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества

Победить мусор: российская реформа и международные практики

Российское образование. Глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал

Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты

Новые образовательные технологии для достижения социального благополучия

Инвестиции в развитие городской среды

Государственно-частное партнерство в сфере благотворительности

Создание инновационных лекарств — новые горизонты в здравоохранении

Цифровизация сфер экономики:

В погоне за искусственным интеллектом. Кто победит в глобальном соревновании?

Цифровое недропользование

Формируя индустрию будущего. Цифровые технологии в промышленности

Цифровые границы: как построить защиту в транспарентном мире?

Перспективы развития конкуренции в цифровой экономике

Трансформация здравоохранения: как современные технологии изменят жизнь?

Евразийский экономический союз. Стратегия будущего

Цифровой транспорт и логистика — лидерство России в транспортной интеграции Европы и Азии

Цифровизация ретейла: технологии и лидерство

Человек + машина: бизнес в эпоху искусственного интеллекта

Ничего личного: как защитить персональные данные граждан от кибератак

От сырья к услуге: цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний

Финансовый сектор и инвестирование:

Розничный инвестор — драйвер развития фондового рынка

Развитие экосистем финансовой индустрии. Как технологии меняют рынок

Банк или экосистема: кто кого переживет?

Больше информации о форуме и условия участия — на официальном сайте мероприятия