30 мая 2019

Бизнес-бранч "Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций"

Бизнес-бранч

30 мая состоится бизнес-бранч на тему: «Коммерческая недвижимость как инструмент для инвестиций», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

Эксперты в сфере аренды и купли-продажи жилья обсудят следующие ключевые тезисы:

  • Как изменилась покупательская способность и реальные доходы населения, и какое влияние это оказало на рынок коммерческой недвижимости
  • Потенциал спроса в сегменте коммерческой недвижимости
  • Уровень цен в Казани: не завышены ли они
  • Причины увеличения вакантных площадей
  • Есть ли инвестиционные перспективы у рынка не только в Казани, но и по районам РТ.

Партнеры

Партнеры:

Календарь

Все мероприятия