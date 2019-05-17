17 мая 2019

Online-конференция с Гульчачак Назиповой, генеральным директором ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»

Online-конференция с Гульчачак Назиповой, генеральным директором ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»

17 мая, в 11.00 гостьей студии интернет-газеты «Реальное время» станет Гульчачак Назипова. Доктор исторических наук, генеральный директор ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» в прямом эфире ответит на вопросы редакции и читателей.

Вы можете задавать нашему гостю свои вопросы, перейдя по ссылке или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.

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