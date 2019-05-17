Тренинг с Петром Осиповым «Метод квантового роста»

Основатель Бизнес Молодости Петр Осипов расскажет о 5 ключевых составляющих квантового роста. Этот тренинг — не только о бизнес-инструментах. Он прежде всего, о системной, сбалансированной работе над собой. Этот тренинг обещает стать самым масштабным мероприятием в Казани.
5 ключевых составляющих квантового роста
Как правильно поставить цель, которая будет вдохновлять, и которую реально достичь? Правила постановки цели. Техника «План-кинжал».
Как создать такие условия, чтобы не «слиться» и точно дойти до конца?
Как найти окружение единомышленников и создать сильную команду? Погружение в контекст, где ты не можешь не делать, а делаешь легко и радостно.
Какие инструменты сегодня реально работают? Как найти ключевое действие которое гарантирует тебе постоянный рост? Лучшие техники и инструменты для быстрой генерации лидов и продаж.
Как сделать упаковку твоего продукта или услуги так, чтобы она приносила тебе деньги?
Как расти вовне, меняясь внутри? Как максимально самореализоваться?
Инструменты и техники, которые помогут выйти на новый уровень жизни.
О спикере:
Дата: 17 мая в 18:00
Место проведения: Концертный зал, Деревня Универсиады, 35
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