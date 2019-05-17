Тренинг с Петром Осиповым «Метод квантового роста»

Основатель Бизнес Молодости Петр Осипов расскажет о 5 ключевых составляющих квантового роста. Этот тренинг — не только о бизнес-инструментах. Он прежде всего, о системной, сбалансированной работе над собой. Этот тренинг обещает стать самым масштабным мероприятием в Казани.

5 ключевых составляющих квантового роста

Цели

Как правильно поставить цель, которая будет вдохновлять, и которую реально достичь? Правила постановки цели. Техника «План-кинжал».

Контекст

Как создать такие условия, чтобы не «слиться» и точно дойти до конца?

Как найти окружение единомышленников и создать сильную команду? Погружение в контекст, где ты не можешь не делать, а делаешь легко и радостно.

Рычаг

Какие инструменты сегодня реально работают? Как найти ключевое действие которое гарантирует тебе постоянный рост? Лучшие техники и инструменты для быстрой генерации лидов и продаж.

Упаковка

Как сделать упаковку твоего продукта или услуги так, чтобы она приносила тебе деньги?

Мышление

Как расти вовне, меняясь внутри? Как максимально самореализоваться?

Инструменты и техники, которые помогут выйти на новый уровень жизни.

О спикере:

Петр Осипов — Основатель Бизнес Молодости

Автор программы “Метаморфозы”

Практический исследователь того, как вывести жизнь на новый уровень

Автор 2-х книг: «Начни свой бизнес» и «Самонаблюдение»

Дата: 17 мая в 18:00

Место проведения: Концертный зал, Деревня Универсиады, 35

Подробности на сайте мероприятия