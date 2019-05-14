Конкурс научных работ: «Молодежь в предпринимательстве: состояние и перспективы»

Мероприятие проводится в рамках ежегодного бизнес-форума «Весенняя неделя предпринимательства — 2019», организатором которого является Торгово-промышленная палата Республики Татарстан.
В этом году Весенняя неделя предпринимательства РТ-2019 проводится с 10 по 24 мая 2019 года. В программе — круглые столы, обучающие семинары и тренинги.
Темами встреч и дискуссий станут аспекты молодежного предпринимательства, внедрения современных систем управления бизнес-процессами, нюансы трудового законодательства и др. В рамках форума пройдут тематические ярмарки, конкурсы, презентации и конференции. Отдельно запланированы встречи для женщин-предпринимателей, на которых участницам расскажут о возможностях поддержки женского бизнеса, нововведениях в юридических и бухгалтерских аспектах ведения своего дела.
На все мероприятия необходима регистрация.
Контактная информация Департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ Тел.: (843) 236-54-15, 236-99-00. E-mail: dde@tpprt.ru
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