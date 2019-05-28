28 Мая 2019 года в Казани состоится вторая конференция по управлению персоналом #WOWHR_KAZAN.
Представители ведущих российских компаний расскажут участникам об успешных бизнес-кейсах в сфере подбора, адаптации и обучения персонала.
Цель мероприятия – познакомить HR-сообщество Республики Татарстан с лучшими HR-практиками России
Уникальный формат включает в себя продуктивный нетворкинг, обмен опытом и кофе-брейки. Гости конференции познакомятся с инновационными бизнес -проектами, а также примут участие в дискуссиях.
Темы конференции:
Тайминг мероприятия:
9:00 — Регистрация гостей
9:30 — Открытие конференции
10:00 — Выступление спикеров
11:30 — Кофе-брейк
12:00 — Выступление спикеров
13:30 — Обед
15:00 — Выступление спикеров
16:30 — Закрытие конференции
Дата: 28 мая 2019г.
Место проведения: Отель Рамада Казань Сити
Подробнее о мероприятии и условиях участия – по ссылке
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