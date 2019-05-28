Конференция по управлению персоналом WOWHR_KAZAN

28 Мая 2019 года в Казани состоится вторая конференция по управлению персоналом #WOWHR_KAZAN.

Представители ведущих российских компаний расскажут участникам об успешных бизнес-кейсах в сфере подбора, адаптации и обучения персонала.

Цель мероприятия – познакомить HR-сообщество Республики Татарстан с лучшими HR-практиками России

Уникальный формат включает в себя продуктивный нетворкинг, обмен опытом и кофе-брейки. Гости конференции познакомятся с инновационными бизнес -проектами, а также примут участие в дискуссиях.

Темы конференции:

Digital и IT-инструменты в HR;

Проекты, связанные с жизнью и здоровьем сотрудников;

Кейсы по трансформации бизнеса;

Кейсы с геймификацией;

Проекты эффективного обустройства офисного пространства;

Программы по обучению и мотивации персонала;

Масштабные проекты по массовому подбору персонала.

Тайминг мероприятия:

9:00 — Регистрация гостей

9:30 — Открытие конференции

10:00 — Выступление спикеров

11:30 — Кофе-брейк

12:00 — Выступление спикеров

13:30 — Обед

15:00 — Выступление спикеров

16:30 — Закрытие конференции

Дата: 28 мая 2019г.

Место проведения: Отель Рамада Казань Сити

Подробнее о мероприятии и условиях участия – по ссылке