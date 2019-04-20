Весенняя ярмарка недвижимости

20 апреля с 10:00 до 20:00 в ТЦ «Миллениум» пройдет Весенняя ярмарка недвижимости, на которой застройщики, девелоперы и собственники квартир объединятся и снизят цены на недвижимость всего на 1 день.

На ярмарке каждый участник сможет получить консультацию по всем новостройкам Казани, загородной недвижимости, а также вторичному жилью. В рамках ярмарки пройдет презентация новых проектов 2019-2020 года: 27 жилых комплексов, более 4 000 квартир от застройщиков и подрядчиков в одном месте.

В день распродажи участники смогут записаться на индивидуальную экскурсию по новостройкам, специалисты расскажут об особенностях жилых комплексов, покажут планировки, сориентируют по ценам с учетом скидки. Квартиры от собственников будут представлены со скидкой до 100 000 рублей, а новостройки — до 500 000 руб.

На площадке мероприятия можно будет получить консультацию по ипотечному кредитованию у ипотечных брокеров. Специалисты подберут для вас оптимальную ипотечную программу. Шансы на одобрение на 20% выше при грамотном заполнении документов с помощью специалистов на площадке.

Для чего стоит посетить выставку?

Купить недвижимость со скидкой до 500 000 руб.

Посмотреть предложения всех застройщиков Казани

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Организатор: федеральная риэлторская компания «Этажи»

Время и место проведения: 20 апреля 2019 г. с 10:00 до 20:00, ТЦ «Миллениум», г. Казань, ул. Чистопольская, 69.

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Банк-партнер: ПАО «Сбербанк России».

Застройщики: #Суварстроит, Унистрой, ЮИТ Казань, КамаСтройИнвест, ЖИК г. Казани, PeнтCити, Ак Барс Недвижимость

