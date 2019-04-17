Мастер-класс режиссера Александра Велединского

17 апреля состоится мастер-класс известного российского кинорежиссера и сценариста Александра Велединского на тему «Режиссер начинается с выбора темы».

К работам Александра относятся: «Географ глобус пропил», «Бригада», «Ладога» и др.

Кроме того, он Обладатель Главного приза XXIV Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр», Премии «Ника» за лучшую режиссерскую работу, сценарную работу, Премии «Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу.

Это мастер-класс будет полезен операторам и режиссерам различных видео роликов, документальных фильмов и других аудио-визуальных произведений.

На мастер-классе участники поймут стратегию и тактику своего поведения, получат практические навыки действий для того, чтобы на выходе получить результат.

Мастер-класс Александра Велединского пройдет в рамках образовательного сезона 2018-2019 для творческих людей арт-резиденции Константина Хабенского «АРТХАБ»

Задача этого образовательного сезона помогать молодым людям-творцам совершенствовать свои творческие идеи и свое мастерство.

Проект включает в себя серию мастер-классов от признанных деятелей искусств, способных вдохновить на создание и реализацию шедевров.

На мастер-классы приглашаются: руководители творческих студий (театр, кино, оригинальный жанр) ВУЗов, культурных центров города, авторы творческих продуктов, режиссеры театра и кино.