Всероссийский IT & Security Forum в Казани

С 29 по 31 мая более тысячи экспертов в области цифровых технологий соберутся в Казани на 13-ом всероссийском IT & Security Forum (ITSF).
Это ежегодный цифровой форум, проводимый компанией ICL Системные технологии. Он предназначен для специалистов и управленцев, отвечающих за цифровую трансформацию и выполнение требований российского законодательства в области обеспечения кибербезопасности своих предприятий и организаций.
Цифровая трансформация – как одна из ключевых задач CEO предприятия, будет в центре внимания ITSF.
Мы приглашаем на форум всех заинтересованных в обсуждении данных вопросов.
Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, профессиональный нетворкинг и дружеская атмосфера – то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.
«Рад объявить о начале приема заявок на участие в ежегодном IT & Security Forum. Нас ждут деловые встречи и обсуждения в кругу профессионалов, влияющих на развитие цифровой экономики России», — прокомментировал Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные технологии.
Для делегатов участие в ITSF бесплатное, после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.
Подробности на официальном сайте мероприятия и группе в соцсетях.
Организатор цифрового форума в 2019 году:
ICL Системные технологии — российская компания, реализует проекты в области цифровых технологий, кибербезопасности и системной интеграции. Входит в ГК ICL. Основана в 2015 году, является преемником 27-летнего проектного опыта и экспертизы ICL-КПО ВС. На базе компании действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты – SOС (Security Operation Center) и Центр компетенции информационной безопасности АСУ ТП.
Резидент ОЭЗ «Иннополис». Головной офис в Казани, имеет представительства в Москве и Краснодаре. Региональный партнер более 60 вендоров.
По вопросам партнерского участия и спонсорских пакетов: itsf@icl.kazan.ru, Ксения Халилова, руководитель проекта.
По вопросам информационного партнерства: press@icl.kazan.ru, 8 (843) 567-57-57 (доб. 6241), Кияшко Анатолий, руководитель направления PR.
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