Всероссийский IT & Security Forum в Казани

С 29 по 31 мая более тысячи экспертов в области цифровых технологий соберутся в Казани на 13-ом всероссийском IT & Security Forum (ITSF).

Это ежегодный цифровой форум, проводимый компанией ICL Системные технологии. Он предназначен для специалистов и управленцев, отвечающих за цифровую трансформацию и выполнение требований российского законодательства в области обеспечения кибербезопасности своих предприятий и организаций.

Цифровая трансформация – как одна из ключевых задач CEO предприятия, будет в центре внимания ITSF.

Технологическая экосистема – инфраструктура, цифровые сети, большие пользовательские данные.

Искусственный интеллект и умные устройства – IoT, математические модели для решения задач цифровизации.

Ключевые законодательные директивы в области цифровизации – мнения регуляторов и экспертов в этой области.

Кибербезопасность – мониторинг, SOC, ГосСОПКА.

Отраслевая цифровизация – нефтегаз, энергетика, банки, металлургия.

Мы приглашаем на форум всех заинтересованных в обсуждении данных вопросов.

Удобство работы, многообразие и востребованность тематик, профессиональный нетворкинг и дружеская атмосфера – то, что отличает ITSF от других мероприятий подобной направленности.

«Рад объявить о начале приема заявок на участие в ежегодном IT & Security Forum. Нас ждут деловые встречи и обсуждения в кругу профессионалов, влияющих на развитие цифровой экономики России», — прокомментировал Айдар Гузаиров, генеральный директор ICL Системные технологии.

Для делегатов участие в ITSF бесплатное, после регистрации на сайте и при условии прохождения предварительной модерации.

Подробности на официальном сайте мероприятия и группе в соцсетях.



Организатор цифрового форума в 2019 году:

ICL Системные технологии — российская компания, реализует проекты в области цифровых технологий, кибербезопасности и системной интеграции. Входит в ГК ICL. Основана в 2015 году, является преемником 27-летнего проектного опыта и экспертизы ICL-КПО ВС. На базе компании действует центр мониторинга и реагирования на компьютерные инциденты – SOС (Security Operation Center) и Центр компетенции информационной безопасности АСУ ТП.

Резидент ОЭЗ «Иннополис». Головной офис в Казани, имеет представительства в Москве и Краснодаре. Региональный партнер более 60 вендоров.