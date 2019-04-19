Global City Hackathon в Нижнем Новгороде

19-21 апреля в столице ПФО состоится Global City Hackathon по поиску технологических решений и команд, способных решать задачи города. Это площадка открытого диалога города с технологическим сообществом и создания городских IT-решений.

Нижний Новгород стал первым городом в России, где стартовал проект Global City Hackathon.

Цифровая трансформация городов – хороший вызов для всех участников.

Global City Hackathon – инициатива Global Future Council on Russia Всемирного экономического форума.

Приоритетные темы хакатона:

Доступный город (доступная городская среда (в т.ч. для маломобильных людей), поддержка пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Безотходный город. Переход к экономике замкнутого цикла(эффективность и прозрачность работы по сбору, вывозу и утилизации мусора, повторное использование ресурсов, экомониторинг, экологическое образование)

Открытый город (сбор, хранение, обработка и предоставление данных для обеспечения потребностей городских служб, делового сообщества, горожан и туристов)

Технологические области:

Интернет вещей

Большие данные, предиктивная аналитика и технологии искусственного интеллекта

Геоинформационные технологии и гео-позиционирование

Веб и мобильные технологии

Результатом хакатона станет создание прототипов IT-сервисов и продуктов, которые сделают жизнь людей в городе более комфортной.

Для участников хакатона будет организована демо-зона технологий, а также воркшопы и мастер-классы ведущих мировых и российских экспертов.

Организаторы проекта в Нижнем Новгороде – Правительство Нижегородской области, Администрация Нижнего Новгорода, ВЭБ.РФ, Strategy Partners и Philtech Initiative.

Проект реализуется в стратегическом партнерстве с компаниями «Ростелеком» и РВК.

Подробности и регистрация на сайте проекта