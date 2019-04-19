Global City Hackathon в Нижнем Новгороде

19-21 апреля в столице ПФО состоится Global City Hackathon по поиску технологических решений и команд, способных решать задачи города. Это площадка открытого диалога города с технологическим сообществом и создания городских IT-решений.
Нижний Новгород стал первым городом в России, где стартовал проект Global City Hackathon.
Цифровая трансформация городов – хороший вызов для всех участников.
Global City Hackathon – инициатива Global Future Council on Russia Всемирного экономического форума.
Приоритетные темы хакатона:
Технологические области:
Результатом хакатона станет создание прототипов IT-сервисов и продуктов, которые сделают жизнь людей в городе более комфортной.
Для участников хакатона будет организована демо-зона технологий, а также воркшопы и мастер-классы ведущих мировых и российских экспертов.
Организаторы проекта в Нижнем Новгороде – Правительство Нижегородской области, Администрация Нижнего Новгорода, ВЭБ.РФ, Strategy Partners и Philtech Initiative.
Проект реализуется в стратегическом партнерстве с компаниями «Ростелеком» и РВК.
Подробности и регистрация на сайте проекта
г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 11
Официальный сайт проекта: http://nnov.globalcityhack.org/
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