Федеральный Саммит PRO Development в Казани

16 апреля в Казани состоится одно из крупнейших мероприятий в сфере недвижимости республики Татарстан. За годы проведения Саммит PRO Development уже успел стать важным событием, собирающим в одном месте инвесторов, девелоперов и застройщиков.

Программа Саммита разделена на два больших блока, в рамках которых спикеры рассмотрят градостроительные приоритеты и направления для благоустройства территорий, источники финансирования проектов и инвестиционный потенциал региона, меры стимулирования девелоперской активности, тенденции развития жилищного строительства Татарстана, перспективные направления торговой недвижимости, стратегии продвижения и коммуникации с клиентами.

Почему нужно быть там? У участников появляется возможность не только говорить о проблемах рынка, но и решать их, ориентируясь на успешный прикладной опыт своих коллег и реально реализованные кейсы, а также понять, на что ориентируются сегодня профессионалы отрасли.

Присоединяйтесь к лидерам рынка недвижимости и будьте в курсе последних новостей!

Партнерами саммита выступят Компания «ODIN», Консалтинговое агентство «Этажи-Консалтинг», эксперт саммита – ТехноКад.

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