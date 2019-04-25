VI Всероссийский образовательный форум Russian PR Week 2019

С 25 по 27 апреля в Казани в шестой раз состоится ежегодный Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week 2019.
В числе спикеров:
В этом году форум будет длиться три дня, которые точно запомнятся своей насыщенностью. Спикеры отрасли соберутся на одной площадке, чтобы поделиться собственными знаниями, ошибками и советами, а в дополнении ответить на все вопросы слушателей. Помимо выступлений в программе будут конкурсы с подарками от спонсоров, командная викторина REQUZIT от Бориса Баумана и ежегодная олимпиада, где участники смогут проверить свои знания в сфере рекламы и PR. В честь закрытия форума состоится тематическая вечеринка #напиаримся, которая позволит развить нетворкинг всем участникам мероприятия и отдохнуть после плодотворной работы. А для гостей из других городов организаторы предусмотрели вечернюю экскурсию по Казани.
Желающих принять участие в форуме много, поэтому по традиции площадкой для проведения станет Актовый зал Института экономики, управления и финансов КФУ, по адресу: ул. Бутлерова, 4.
Организаторы мероприятия: студенческая организация COM²unity (бывш. РАССО) и преподаватели кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
Пресс-служба RPRW
Дарья, 8-996-121-19-09
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.