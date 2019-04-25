VI Всероссийский образовательный форум Russian PR Week 2019

С 25 по 27 апреля в Казани в шестой раз состоится ежегодный Всероссийский интерактивный форум Russian PR Week 2019.

В числе спикеров:

заместитель главного редактора журнала «Дом 2» Антон Беккужев

PR-директор Citymobil, а в прошлом руководитель пресс-службы социальной сети Вконтакте Георгий Лобушкин

спикер академии TargetHunter Сергей Венцерев

SMM-менеджер сети магазинов Магнит Андрей Лыско

директор по развитию креативного агентства Red Keds Петр Губанов

создатель популярного сообщества MDK Роберто Панчвидзе

PR-менеджер бара Баззар и Chalbar Хабибуллина Диана

В этом году форум будет длиться три дня, которые точно запомнятся своей насыщенностью. Спикеры отрасли соберутся на одной площадке, чтобы поделиться собственными знаниями, ошибками и советами, а в дополнении ответить на все вопросы слушателей. Помимо выступлений в программе будут конкурсы с подарками от спонсоров, командная викторина REQUZIT от Бориса Баумана и ежегодная олимпиада, где участники смогут проверить свои знания в сфере рекламы и PR. В честь закрытия форума состоится тематическая вечеринка #напиаримся, которая позволит развить нетворкинг всем участникам мероприятия и отдохнуть после плодотворной работы. А для гостей из других городов организаторы предусмотрели вечернюю экскурсию по Казани.

Желающих принять участие в форуме много, поэтому по традиции площадкой для проведения станет Актовый зал Института экономики, управления и финансов КФУ, по адресу: ул. Бутлерова, 4.

Организаторы мероприятия: студенческая организация COM²unity (бывш. РАССО) и преподаватели кафедры связей с общественностью и прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ.