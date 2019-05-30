Межрегиональный Форум «InnoMed», Пенза

30-31 мая 2019 года в Пензе состоится VI Всероссийский форум-выставка в сфере медицинской
промышленности и здравоохранения «InnoMed».
Основная тема форума: «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение».
Форум «InnoMed» проводится в шестой раз и является эффективной платформой участников для представителей медицинской промышленности. Это открытая дискуссионная площадка для производителей и потребителей медицинской продукции, представителей федеральных и региональных министерств, ведомств и институтов развития, научного сообщества, общественных и профессиональных объединений, инвестиционных и ИТ-компаний.
В числе основных задач форума – поиск решений по преодолению организационных и финансовых барьеров при реализации инновационных проектов в области разработки и производства высокотехнологичных медицинских изделий и действенных механизмов их внедрения в практическое здравоохранение Российской Федерации.
В рамках форума организуется выставка ведущих российских предприятий медицинской отрасли, разрабатывающих инновационную продукцию медицинского назначения. Также предусмотрена биржа контактов, направленная на установление кооперационных связей, и межрегиональная выставка инновационных проектов в сфере медицинской промышленности.
Спикеры и эксперты обсудят вопросы развития фармацевтической и медицинской промышленности, правового регулирования в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации, регулирования рынка медицинских изделий, особенности регистрации и обращения медицинских изделий и ряд других актуальных вопросов.
Мероприятие в пензенском технопарке «Рамеев».
Площадь Выставки: 700 кв.м.
Официальный срок подачи заявок — до 15 мая 2019 года.
Подробности – на сайте мероприятия
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