Форум «Ресурсоэффективные и инновационные технологии в машиностроении», Нижний Новгород

27 марта 2019 г. в Нижнем Новгороде состоится форум «Ресурсоэффективные и инновационные технологии для модернизации и повышения эффективности в машиностроении».

Мероприятие проводится в рамках визита в столицу ПФО делегации Федеральной земли Саксония (Германия).

В программе форума запланированы деловые встречи с участием представителей 15 саксонских компаний в формате B2B.

Немецкую делегацию в количестве25 человек возглавит уполномоченный представитель Департамента содействия экономике Саксонии в России Манфред Либль. В состав делегации войдут представители ведущих саксонских предприятий, нацеленные на сотрудничество с нижегородским бизнесом в сфере автомобилестроения, машиностроения, металлообработки и IT-технологий.

Со стороны правительства региона в открытии биржи контактов примет участие директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

К участию во встречах приглашены региональные компании, заинтересованные в расширении связей с немецкими деловыми кругами, в том числе в области общего и специального машиностроения, станкостроения, механической и металлообработки, металлургии, промышленной сварки и резки, производства двигателей и моторов, энергетического и электротехнического оборудования, транспортных средств и автокомпонентов.

В рамках форума желающие смогут познакомиться с промышленным потенциалом Саксонии, получить детальную информацию о возможностях взаимодействия с немецкими деловыми кругами. Кроме того, представителям нижегородских компаний будет предоставлена возможность лично обсудить перспективы сотрудничества с руководителями предприятий Саксонии.

Место проведения: отель «Hampton by Hilton»