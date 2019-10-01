Всемирный Цифровой Саммит IoT & AI World Summit Russia

1-2 октября 2019г. в КазаньЭкспо пройдет Всемирный Цифровой Саммит об интернете вещей и искусственном интеллекте IoT & AI World Summit Russia.

На площадке Всемирного Цифрового Саммита об интернете вещей и искусственном интеллекте IoT & AI World Summit Russia будут одновременно работать 9 потоков — «Промышленность 4:0», «Цифровые корпорации», «Умный город и умный транспорт», «Цифровое правительство и социальные сервисы», «Энергетика и ЖКХ», «Большие данные и искусственный интеллект», «Кибербезопасность», «Технологии связи» и «Виртуальная и дополненная реальность». В дополнение к основной программе будут проходить 3 совмещенных конференц-потока — IoT & AI STARTUP TECH HUB, IoT & AI DEVELOPMENT TECH HUB и KNOWLEDGE HUB.

Деловая программа саммита будет представлена более 80 практическими кейсами с яркими примерами внедрения инноваций в различных отраслях экономики, социальной сфере, городской среде, лучшие технологические решения от ведущих вендоров стартапов из стран СНГ, Европы, Азии и Америки.

Профиль участников:

Мероприятие для генеральных директоров, директоров по технологиям, технических директоров, директоров по цифровым инновациям, директоров по стратегии, директоров по ИТ, директоров по стратегии и развитию, руководителей IoT, директоров цепочки поставок, руководителей направления данных (Data Management), руководителей аналитического отдела, руководителей лаборатории данных, руководителей направления Индустрия 4.0, руководителей Систем управления предприятием (ERP), главных инженеров, главных энергетиков, главных аналитиков данных, главных архитекторов и др.

Профиль посетителей:

Мероприятие для генеральных директоров, директоров по технологиям, технических директоров, директоров по цифровым инновациям, директоров по стратегии, директоров по ИТ, директоров по стратегии и развитию, руководителей IoT, директоров цепочки поставок, руководителей направления данных (Data Management), руководителей аналитического отдела, руководителей лаборатории данных, руководителей направления Индустрия 4.0, руководителей Систем управления предприятием (ERP), главных инженеров, главных энергетиков, главных аналитиков данных, главных архитекторов и др.