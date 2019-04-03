Бизнес-конференция «ВЭД и ЗАКОН»

Банковские и приглашенные эксперты расскажут о новых возможностях для развития и управления вашим бизнесом

ПРОГРАММА*

09:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе.

10:00 – 10:05 Приветственное слово модератора, обзор предстоящих тем.

10:05 – 10:45 Сессия 1. Макроэкономический прогноз, риски ведения предпринимательской деятельности и возможности для бизнеса. Макроэкономический обзор от Наталии Орловой, главного экономиста Альфа-Банка:

Основные развилки мировой экономики: риски торговой войны и повышения мировых ставок;

Внешние и внутренние факторы, влияющие на курс национальной валюты;

Прогнозы уровня инфляции в России;

Прогнозы темпов роста/ падения российской экономики. В чем причины падения темпов роста;

Возможные действия Правительства и Центрального банка по стабилизации экономической ситуации.

10:35 – 10:45 Вопросы/Ответы.

10:45 – 12:15 Сессия 2. Финансовые инструменты для внешнеэкономической деятельности.

10:45 – 11:10 Практика применения норм валютного законодательства и эффективные инструменты для ВЭД,

Елизавета Бриковскис, главный эксперт направления ＂Импортно-экспортные операции＂Альфа-Банка.

11:10 – 11:20 Вопросы/Ответы.

11:20 – 11:40 Конвертация валюты в Альфа Форекс и управление валютными (рыночными) рисками, Смирнов Евгений, руководитель направления по продажам продуктов IB Альфа-Банка.

11:40 – 12:05 Эффективные инструменты кредитования, Альбина Имамова, руководитель по кредитованию корпоративных клиентов Альфа-Банка

12:05 – 12:15 Вопросы/Ответы.

12:15 – 12:35 Кофе-брейк.

12:35 – 13:10 Сессия 3. Налоговая стратегия государства. Как новые изменения отразятся на бизнесе, владельцах и топ-менеджменте? — Оксана Солдаткина-Дажун, бизнес-тренер, практик, генеральный директор консалтинговой компании «HighQualityManagerment».

13:10 – 13:20 Вопросы/Ответы.

13:20 – 13:30 Подведение итогов. Вручение призов.

13:30 Фуршет, неформальное общение.

*Организаторы имеют право вносить изменения в программу без предварительного уведомления гостей