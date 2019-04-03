Бизнес-конференция «ВЭД и ЗАКОН»

Банковские и приглашенные эксперты расскажут о новых возможностях для развития и управления вашим бизнесом
ПРОГРАММА*
09:30 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе.
10:00 – 10:05 Приветственное слово модератора, обзор предстоящих тем.
10:05 – 10:45 Сессия 1. Макроэкономический прогноз, риски ведения предпринимательской деятельности и возможности для бизнеса. Макроэкономический обзор от Наталии Орловой, главного экономиста Альфа-Банка:
10:35 – 10:45 Вопросы/Ответы.
10:45 – 12:15 Сессия 2. Финансовые инструменты для внешнеэкономической деятельности.
10:45 – 11:10 Практика применения норм валютного законодательства и эффективные инструменты для ВЭД,
Елизавета Бриковскис, главный эксперт направления ＂Импортно-экспортные операции＂Альфа-Банка.
11:10 – 11:20 Вопросы/Ответы.
11:20 – 11:40 Конвертация валюты в Альфа Форекс и управление валютными (рыночными) рисками, Смирнов Евгений, руководитель направления по продажам продуктов IB Альфа-Банка.
11:40 – 12:05 Эффективные инструменты кредитования, Альбина Имамова, руководитель по кредитованию корпоративных клиентов Альфа-Банка
12:05 – 12:15 Вопросы/Ответы.
12:15 – 12:35 Кофе-брейк.
12:35 – 13:10 Сессия 3. Налоговая стратегия государства. Как новые изменения отразятся на бизнесе, владельцах и топ-менеджменте? — Оксана Солдаткина-Дажун, бизнес-тренер, практик, генеральный директор консалтинговой компании «HighQualityManagerment».
13:10 – 13:20 Вопросы/Ответы.
13:20 – 13:30 Подведение итогов. Вручение призов.
13:30 Фуршет, неформальное общение.
*Организаторы имеют право вносить изменения в программу без предварительного уведомления гостей
Регистрация на мероприятие по номеру: +7(917)880-90-67 (Кагирова Лейсан)
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