Международный инвестиционный форум «ЭТО ТО,СЭР!», Нижнекамск

11-12 апреля 2019 года в г. Нижнекамск Республики Татарстан состоится Международный инвестиционный форум «ЭТО ТО, СЭР!» с участием Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

На полях Форума пройдут презентации инвестиционного потенциала Республики Татарстан и Нижнекамского муниципального района, будут представлены возможности взаимодействия с градообразующими предприятиями, процедуры получения льгот, предоставляемых Территориями опережающего социально-экономического развития. В рамках деловой программы Форума планируется проведение ряда питч-сессий по актуальным направлениям, а также состоится выставка инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан.

К участию в международном мероприятии приглашены свыше 700 участников: предприниматели, иностранные делегации, представители субъектов Российской Федерации, Полномочные представители и руководители торговых представительств Республики Татарстан в субъектах Российской Федерации, странах СНГ и за рубежом, предприятия Республики Татарстан, образовательные учреждения и другие.

Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание высокий международный статус и актуальность мероприятия, приглашаем Вас принять личное участие в Форуме и предлагаем стать информационным партнером мероприятия.

Регистрация на официальном сайте Форума

Контактное лицо – Трегубова Евгения, моб.: +7 (965) 625-79-16, nkinvestforum@yandex.ru.