Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»

Со 2 по 5 апреля в Уфе в третий раз пройдет Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан». Организатор – Минздрав РБ.

Событие объединяет большую деловую программу, выставочную экспозицию и специальные мероприятия для населения. В течение четырех дней на разных площадках города, в том числе в ВДНХ-ЭКСПО, пройдут более 45 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров.

Форум соберет ведущих российских и иностранных экспертов, врачей-практиков и всех заинтересованных в развитии системы здравоохранения. В мероприятиях примут участие представители Минздрава, Росздравнадзора, Госкорпорации РосАтом, запланировано выступление спикеров из Сербии, Нидерландов, КНР, Италии.

Экспозиция «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» представит более 150 компаний из 16 регионов России. Будут демонстрированы современное оборудование и изделия медицинского назначения, новейшие технологии и научно-промышленные разработки, последние мировые и отечественные достижения во всех сферах здравоохранения.

Санаторно-курортное лечение презентуют самые лучшие санатории Башкортостана, в том числе «Янган-Тау», «Ассы», «Юматово» и другие. Их предложения рассчитаны как для взрослого, так и для детского населения.

Ключевым событием форума станет Пленарное заседание «Здоровое поколение – здоровый регион», на котором будут обсуждаться самые актуальные задачи, стоящие перед профессиональным сообществом.

Минздравом РБ также для всех желающих будут организованы обследования в передвижных мобильных комплексах «Диагностика», «Женское здоровье», «Кардиомодуль», «Стоматология». Они будут работать с 3 по 5 апреля на площадке ВДНХ-ЭКСПО.

Подробности на сайте мероприятия