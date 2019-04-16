Весенний форум ЖКХ и строительства, Уфа

С 16 по 18 апреля 2019 года в столице Башкортостана состоится Весенний форум ЖКХ и строительства. Это одна из самых крупных и авторитетных отраслевых бизнес-платформ в Приволжском федеральном округе.
Проект объединяет крупнейшие в регионе отраслевые выставки «Инженерные системы», «Строительство» и деловую программу, большая часть которой касается вопросов реформирования ЖКХ, а также внедрения в строительную сферу современных технологий. Поддержку Форуму оказывают Комитет Государственной Думы ФС РФ по жилищной политике и ЖКХ, Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ, Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре, содействует проведению мероприятий Союз строителей РБ.
Место проведения: ВДНХ Экспо, г.Уфа, ул. Менделеева, 158.
Режим работы: с 10.00 до 18.00.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.