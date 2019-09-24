18-ая международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка», Самара

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.
Цифры и факты:
Тематики выставки:
Подробности на сайте выставки
Место проведения: ВК «Экспо-Волга»
г. Самара, ул. Мичурина 23А
Даты проведения: 24-26 сентября
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.