24 сент. 2019

18-ая международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка», Самара

18-ая международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка», Самара

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.

Цифры и факты:

  • Более 75 участников привезут в Самару
  • Станки с ЧПУ, техоснастку, прессы, сварочные аппараты, металлорежущий инструмент, штампы и пресс-формы
  • Ожидания от выставки оправдались у 88% посетителей
  • 68,7% специалистов считают, что выставка улучшается с каждым годом
  • Конференции, круглые столы и семинары.
  • Российские и зарубежные спикеры

Тематики выставки:

  • Станкостроение
  • Металлообрабатывающее оборудование
  • Металлорежущий и абразивный инструмент
  • Комплектующие узлы и изделия, технологическая оснастка
  • Материалы для металлообработки
  • Оборудование для литья
  • Кузнечно-прессовое оборудование
  • Гидравлическое и пневмоническое оборудование
  • Оборудование для термообработки
  • Автоматизация проектирования
  • Автоматизация и роботизация
  • Сварка
  • Лазерная техника и лучевые технологии
  • Аддитивные технологии
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Ремонт и модернизация оборудования
  • Подъемно-транспортное оборудование
  • Вспомогательное оборудование (мебель, лабораторное оборудование)
  • Промышленная безопасность
  • Инжиниринг
  • Профильные научные организации

Подробности на сайте выставки

Место проведения: ВК «Экспо-Волга»

г. Самара, ул. Мичурина 23А

Даты проведения: 24-26 сентября

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