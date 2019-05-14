РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, Нижний Новгород

14 — 17 мая 2019 года в столице ПФО традиционно стартует Российский Архитектурно-строительный форум.
Проведение «Российского Архитектурно-строительного форума», который за 17 лет успешно реализуется и подтверждает актуальность выбранного формата, а именно: форум является наиболее значимой региональной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем стройиндустрии. При этом основная составляющая мероприятия – экспозиционная часть – призвана наглядно продемонстрировать тенденции дальнейшего развития отрасли.
Структура форума включает международный научный конгресс, экспозиционную часть, представляющую технологии, материалы, дизайнерские решения, которые отвечают современным требованиям и наглядно демонстрируют дальнейшее развитие отрасли.
По итогам Общероссийского регионального рейтинга выставок 2016-2017гг., составленного по результатам международного выставочного аудита, «Российский архитектурно-строительный форум» занимает лидирующее место в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание» и «Охват рынка» по тематике «Строительство, отделочные материалы и комплектация».
Конгрессная часть проекта включает в себя научный конгресс, семинары, конференции, мастер-классы.
Тематика форума:
Посетители выставки:
Ежегодно выставку посещают 7,5 — 9 тыс. специалистов отрасли.
По данным анкетирования участников выставки:
94% положительно оценивают качественный состав посетителей,
73% положительно оценивают количественный состав посетителей,
88% участников получили новые контакты.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Министерство строительства Нижегородской области, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», НКО «Объединение нижегородских проектировщиков». НКО «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве», Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Правительства Нижегородской области.
Подробности на сайте организатора
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