14 мая 2019

РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, Нижний Новгород

РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, Нижний Новгород

14 — 17 мая 2019 года в столице ПФО традиционно стартует Российский Архитектурно-строительный форум.

Проведение «Российского Архитектурно-строительного форума», который за 17 лет успешно реализуется и подтверждает актуальность выбранного формата, а именно: форум является наиболее значимой региональной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем стройиндустрии. При этом основная составляющая мероприятия – экспозиционная часть – призвана наглядно продемонстрировать тенденции дальнейшего развития отрасли.

Структура форума включает международный научный конгресс, экспозиционную часть, представляющую технологии, материалы, дизайнерские решения, которые отвечают современным требованиям и наглядно демонстрируют дальнейшее развитие отрасли.

По итогам Общероссийского регионального рейтинга выставок 2016-2017гг., составленного по результатам международного выставочного аудита, «Российский архитектурно-строительный форум» занимает лидирующее место в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание» и «Охват рынка» по тематике «Строительство, отделочные материалы и комплектация».

Конгрессная часть проекта включает в себя научный конгресс, семинары, конференции, мастер-классы.

Тематика форума:

  • Архитектура и строительство
  • Городское хозяйство
  • Жилищно-коммунальное хозяйство
  • Системы отопления, водоснабжения, вентиляции
  • Электротехническое оборудование и освещение
  • Климатические системы
  • Окна и двери
  • Сантехника. Керамика. Камень
  • Интерьер. Дизайн. Отделка
  • Системы охраны и противопожарной защиты
  • Строительные машины и инструменты
  • Ландшафт и усадьба
  • Цифровые технологии в строительстве
  • Инфокоммуникации в строительстве

    Внимание! В рамках антикризисной поддержки снижены цены на участие!

Посетители выставки:

  • Руководители, технические менеджеры, инженеры и проектировщики строительных компаний;
  • Руководители, проектировщики, инженеры промышленных предприятий;
  • Специалисты предприятий ЖКХ, управляющих и эксплуатационных компаний;
  • Руководители и специалисты в сфере инженерного проектирования;
  • Инжиниринговые компании;
  • Монтажные организации;
  • Руководители технических отделов и инженеры коммерческих зданий, бизнес-центров, торговых центров, спортивных и концертных комплексов;
  • Представители торгово-закупочных компаний строительно-хозяйственной сферы;
  • Представители государственного сектора (представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, органов управления в области ЖКХ, ФГУПы, научно-исследовательские институты);
  • Представители СМИ, отраслевых объединений, ассоциаций.

Ежегодно выставку посещают 7,5 — 9 тыс. специалистов отрасли.

По данным анкетирования участников выставки:

94% положительно оценивают качественный состав посетителей,

73% положительно оценивают количественный состав посетителей,

88% участников получили новые контакты.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство строительства Нижегородской области, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», НКО «Объединение нижегородских проектировщиков». НКО «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве», Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Правительства Нижегородской области.

Подробности на сайте организатора

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