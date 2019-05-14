РОССИЙСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, Нижний Новгород

14 — 17 мая 2019 года в столице ПФО традиционно стартует Российский Архитектурно-строительный форум.

Проведение «Российского Архитектурно-строительного форума», который за 17 лет успешно реализуется и подтверждает актуальность выбранного формата, а именно: форум является наиболее значимой региональной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных проблем стройиндустрии. При этом основная составляющая мероприятия – экспозиционная часть – призвана наглядно продемонстрировать тенденции дальнейшего развития отрасли.

Структура форума включает международный научный конгресс, экспозиционную часть, представляющую технологии, материалы, дизайнерские решения, которые отвечают современным требованиям и наглядно демонстрируют дальнейшее развитие отрасли.

По итогам Общероссийского регионального рейтинга выставок 2016-2017гг., составленного по результатам международного выставочного аудита, «Российский архитектурно-строительный форум» занимает лидирующее место в номинациях «Выставочная площадь», «Профессиональный интерес», «Международное признание» и «Охват рынка» по тематике «Строительство, отделочные материалы и комплектация».

Конгрессная часть проекта включает в себя научный конгресс, семинары, конференции, мастер-классы.

Тематика форума:

Архитектура и строительство

Городское хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство

Системы отопления, водоснабжения, вентиляции

Электротехническое оборудование и освещение

Климатические системы

Окна и двери

Сантехника. Керамика. Камень

Интерьер. Дизайн. Отделка

Системы охраны и противопожарной защиты

Строительные машины и инструменты

Ландшафт и усадьба

Цифровые технологии в строительстве

Инфокоммуникации в строительстве



Внимание! В рамках антикризисной поддержки снижены цены на участие!

Посетители выставки:

Руководители, технические менеджеры, инженеры и проектировщики строительных компаний;

Руководители, проектировщики, инженеры промышленных предприятий;

Специалисты предприятий ЖКХ, управляющих и эксплуатационных компаний;

Руководители и специалисты в сфере инженерного проектирования;

Инжиниринговые компании;

Монтажные организации;

Руководители технических отделов и инженеры коммерческих зданий, бизнес-центров, торговых центров, спортивных и концертных комплексов;

Представители торгово-закупочных компаний строительно-хозяйственной сферы;

Представители государственного сектора (представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, органов управления в области ЖКХ, ФГУПы, научно-исследовательские институты);

Представители СМИ, отраслевых объединений, ассоциаций.

Ежегодно выставку посещают 7,5 — 9 тыс. специалистов отрасли.

По данным анкетирования участников выставки:

94% положительно оценивают качественный состав посетителей,

73% положительно оценивают количественный состав посетителей,

88% участников получили новые контакты.

ОРГАНИЗАТОРЫ

Министерство строительства Нижегородской области, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей, Ассоциация «Объединение нижегородских строителей», НКО «Объединение нижегородских проектировщиков». НКО «Объединение инженеров-изыскателей в строительстве», Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей, Правительства Нижегородской области.





Подробности на сайте организатора