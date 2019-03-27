27 марта 2019

Бизнес-бранч на тему: «Сколько стоит жить за городом»

Бизнес-бранч на тему: «Сколько стоит жить за городом»

27 марта интернет-газета «Реальное время» проводит бизнес-бранч с экспертами по загородной недвижимости на тему: «Сколько стоит жить за городом».

Тезисы к обсуждению:

  • Как менялась география загородной застройки за последние 10 лет
  • Перспективы лаишевского направления: динамика цен за последние 5 лет
  • Что влияет на стоимость загородной недвижимости
  • Как изменил рынок приход федеральных участников рынка

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