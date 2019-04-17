Всероссийская конференция «Производительность труда: 2019», Пермь

17-19 апреля 2019 года в Перми пройдет V Всероссийская конференция «Производительность труда: 2019», посвященная совершенствованию стратегии QRM, а также применению подходов ТОС и Lean production на промышленных предприятиях.

В рамках Конференции запланированы посещения наиболее успешных производств, а также пленарное заседание и работа трех тематических секций. Всё это даст участникам замечательную возможность обсудить насущные проблемы, затрудняющие рост производительности труда в реальном секторе экономики. Для желающих углубленно познакомиться с теорией и инструментарием QRM, 17 апреля будет проведен 8-ми часовой интерактивный семинар.

Ключевые темы конференции:

1. Организация нового типа. Трансформация:

что помогает российским компаниям в достижении роста производительности труда;

какие подходы и механизмы повышают уровень вовлеченности и счастья сотрудников компании;

вовлеченность на производственном предприятии – это миф или реальность?

какие методы управления дают скачек в гибкости и быстрореагируемости производства;

холакратия, социократия, бирюзовость – насколько это реализуемо на промышленном предприятии.

2. IT и инновации:

цифровые двойники и бизнес-моделирование – основа Индустрии 4.0;

аналитика больших данных для разработки продуктов и технологий;

как собирать и управлять данными, чтобы помогать управлению, а не мешать;

что дают большие данные для проектирования и реализации стратегии развития компании.

3. Культура производительности:

новые подходы к повышению производительности и работе со сложными объектами;

трансформация обучения и мотивации сотрудников, клиентность и скорость в Индустрии 4.0;

как развивать таланты: креативность и свобода VS дисциплина и ответственность;

обучение – ключевой навык современного человека, ключевой процесс в успешной компании, базовая ценность в стратегии бизнеса.

Подробнее ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке: https://proizvoditelnost.tech.