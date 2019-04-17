Всероссийская конференция «Производительность труда: 2019», Пермь

17-19 апреля 2019 года в Перми пройдет V Всероссийская конференция «Производительность труда: 2019», посвященная совершенствованию стратегии QRM, а также применению подходов ТОС и Lean production на промышленных предприятиях.
В рамках Конференции запланированы посещения наиболее успешных производств, а также пленарное заседание и работа трех тематических секций. Всё это даст участникам замечательную возможность обсудить насущные проблемы, затрудняющие рост производительности труда в реальном секторе экономики. Для желающих углубленно познакомиться с теорией и инструментарием QRM, 17 апреля будет проведен 8-ми часовой интерактивный семинар.
Ключевые темы конференции:
1. Организация нового типа. Трансформация:
2. IT и инновации:
3. Культура производительности:
Подробнее ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке: https://proizvoditelnost.tech.
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