17 апр. 2019

Всероссийская конференция «Производительность труда: 2019», Пермь

17-19 апреля 2019 года в Перми пройдет V Всероссийская конференция «Производительность труда: 2019», посвященная совершенствованию стратегии QRM, а также применению подходов ТОС и Lean production на промышленных предприятиях.

В рамках Конференции запланированы посещения наиболее успешных производств, а также пленарное заседание и работа трех тематических секций. Всё это даст участникам замечательную возможность обсудить насущные проблемы, затрудняющие рост производительности труда в реальном секторе экономики. Для желающих углубленно познакомиться с теорией и инструментарием QRM, 17 апреля будет проведен 8-ми часовой интерактивный семинар.

Ключевые темы конференции:

1. Организация нового типа. Трансформация:

  • что помогает российским компаниям в достижении роста производительности труда;
  • какие подходы и механизмы повышают уровень вовлеченности и счастья сотрудников компании;
  • вовлеченность на производственном предприятии – это миф или реальность?
  • какие методы управления дают скачек в гибкости и быстрореагируемости производства;
  • холакратия, социократия, бирюзовость – насколько это реализуемо на промышленном предприятии.

2. IT и инновации:

  • цифровые двойники и бизнес-моделирование – основа Индустрии 4.0;
  • аналитика больших данных для разработки продуктов и технологий;
  • как собирать и управлять данными, чтобы помогать управлению, а не мешать;
  • что дают большие данные для проектирования и реализации стратегии развития компании.

3. Культура производительности:

  • новые подходы к повышению производительности и работе со сложными объектами;
  • трансформация обучения и мотивации сотрудников, клиентность и скорость в Индустрии 4.0;
  • как развивать таланты: креативность и свобода VS дисциплина и ответственность;
  • обучение – ключевой навык современного человека, ключевой процесс в успешной компании, базовая ценность в стратегии бизнеса.

Подробнее ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться в качестве участника можно по ссылке: https://proizvoditelnost.tech.

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