Биржа деловых контактов между пермскими и кыргызскими предпринимателями

Союз «Пермская торгово-промышленная палата» при поддержке Центра поддержки экспорта Пермского края организуют в Перми биржу деловых контактов между пермскими и кыргызскими предпринимателями.

Деловые переговоры состоятся 27 марта 2019 года (четверг) с 13:30 до 17:00 в конференц-зале Пермской ТПП по адресу: г. Пермь, ул. Советская 24б.

Ознакомиться с профилями компаний, которые прибудут в Пермь на переговоры, и их заинтересованности в потенциальных партнерах можно на сайте ТПП Пермского края.

Для составления графика переговоров необходимо до 22 марта 2019 года сообщить о вашей заинтересованности во встречах по телефону: (342) 235-78-48 (доб.117) — Миронова Елена Александровна и направить заявку на участие по факсу 235-78-48 или электронной почте: e.kolchanova@permtpp.ru, mironova@permtpp.ru.