Выставка-ярмарка «Сделано в Марий ЭЛ»

Мероприятие «Сделано в Марий ЭЛ» проводится совместно с региональным этапом Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России».
Для участия приглашаются промышленные предприятия и предприятия переработки, сельхозпроизводители, организации потребительской кооперации, организации оказывающие услуги, организации торговли и общественного питания региона.
На мероприятии будет представлен широкий ассортимент выпускаемой в Марий Эл продукции. Основная цель проведения – привлечь внимание к товарам, производимым в регионе.
Организаторы ярмарки: Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, ФБУ «Марийский ЦСМ», Союз «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл».
В программе мероприятия:
• Бизнес-встречи, основная цель — проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнерских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий и участниками выставки;
• Круглый стол, тематические семинары, презентации, организованные участниками выставки;
• Демонстрация товаров и услуг.
На стендах производителей будут представлены эксклюзивная республиканская продукция с дегустацией продуктов питания.
Дата: 16 мая 2019 года
Место проведения: г. Йошкар-Ола, Ледовый дворец «Марий Эл», (по адресу: ул. К. Маркса, д. 105а
Оргкомитет
Руководитель выставочного проекта: Кицул Евгения Николаевна
E-mail: rmepalata@mail.ru
Тел./факс: 8(8362) 42-03-58, 42-04-56
Адрес: Россия, 424006, г.Йошкар-ола, ул.Панфилова, 41, оф 405
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