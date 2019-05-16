Выставка-ярмарка «Сделано в Марий ЭЛ»

Мероприятие «Сделано в Марий ЭЛ» проводится совместно с региональным этапом Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Для участия приглашаются промышленные предприятия и предприятия переработки, сельхозпроизводители, организации потребительской кооперации, организации оказывающие услуги, организации торговли и общественного питания региона.

На мероприятии будет представлен широкий ассортимент выпускаемой в Марий Эл продукции. Основная цель проведения – привлечь внимание к товарам, производимым в регионе.

Организаторы ярмарки: Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл, ФБУ «Марийский ЦСМ», Союз «Торгово-промышленная палата Республики Марий Эл».

В программе мероприятия:

• Бизнес-встречи, основная цель — проведение деловых переговоров, налаживание перспективных партнерских отношений, заключение контрактов между представителями руководства предприятий и участниками выставки;

• Круглый стол, тематические семинары, презентации, организованные участниками выставки;

• Демонстрация товаров и услуг.



На стендах производителей будут представлены эксклюзивная республиканская продукция с дегустацией продуктов питания.

Дата: 16 мая 2019 года

Место проведения: г. Йошкар-Ола, Ледовый дворец «Марий Эл», (по адресу: ул. К. Маркса, д. 105а