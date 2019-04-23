23 апр. 2019

Выставка ВолгаСтройЭкспо

23-26 апреля 2019 года состоится выставка строительно-отделочных материалов, технологий и оборудования. «ВолгаСтройЭкспо» — самая крупная строительная выставка в Поволжском регионе. Имеет ряд преимуществ:

  • Удачные сроки — перед началом строительного сезона;
  • Максимум продуктивных контактов;
  • Найти бизнес-партнеров и сравнить условия сотрудничества с потенциальными поставщиками;
  • Новаторский формат- экспозиция объединяющая основные строительные направления;

Насыщенная программа деловых мероприятий

В рамках деловой программы выставки:

  • Конференции авторитетных отраслевых ассоциаций и союзов.
  • Тематические семинары, круглые столы, презентации компаний — участников выставки.
  • Бизнес-встречи между предприятиями строительного комплекса Республики Татарстан и участниками выставки.
  • Конкурс «Лучший продукт выставки».

Демонстрация техники и оборудования

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