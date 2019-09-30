Конгресс PRC Russia&CIS, Санкт-Петербург

С 30 сентября по 1 октября 2019 года в Северной столице пройдет Конгресс по нефтехимии и нефтепереработке: Россия и СНГ.
Конгресс — место встречи всех участников рынка даунстрим: ВИНK, НПЗ, НХК, EPC, Лицензиары, Генподрядчики, Проектные институты и Гос. структуры из России, стран СНГ и Европы. Традиционно среди них — различные подразделения «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть», «СИБУР», Министерства Энергетики России и Казахстана, Министерство Экономического Развития России и другие.
Деловая программа Конгресса включает десять сессий, в том числе две пленарные. Ключевые тематики:
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Особое внимание уделяется рынку стран СНГ, который вызывает повышенный интерес среди европейских и российских компаний. Представители этого региона — АО «Узбекнефтегаз», АО НК «КазМунайГаз», ТОО «Объединенная химическая организация», ОАО «Кыргызнефтегаз» совместно с госструктурами и региональными НПЗ представят свои доклады на сессиях в первый и второй день Конгресса. Особенный ажиотаж традиционно вызывает пленарная сессия второго дня конгресса, посвященная обзору тенденций рынка СНГ и рассмотрению дальнейших направлений развития.
Организатор Конгресса – компания BGS Group, известная своими закрытыми Конгрессами в Европе и России, среди которых Конгресс по транспортировке, хранению и трейдингу нефти и природного газа (MOGC); Конгресс по автоматизации и цифровизация в нефтегазовом секторе (AUTOMA); Международный СПГ Конгресс и другие.
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