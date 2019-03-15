15 марта 2019

Всероссийское совещание «Капремонт Upgrade v.2.0», Саранск

15 марта в столице Мордовии состоится Всероссийское совещание по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов: «Капремонт Upgrade v.2.0».

Основные тезисы обсуждения:

  • Итоги функционирования системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2018 году. Стратегические направления ее развития в 2019 году.
  • Финансовая устойчивость региональных систем капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов: основные вызовы, пути решения.
  • Upgrade капремонта: тенденции развития системы капитального ремонта, ноу-хау в деятельности региональных операторов капитального ремонта. Подведение итогов совещания

Количество участников: 200 человек

Организаторы мероприятия:

  • Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
  • Правительство Республики Мордовия
  • Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов
Подробности и условия регистрации на сайте мероприятия

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