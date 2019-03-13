Школа молодого предпринимателя (начинающего фермера)

15-17 марта 2019 года Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ и Министерством по делам молодежи РТ проведет обучение в Школе молодого предпринимателя (начинающего фермера).

Данный обучающий формат организован в рамках реализации подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014-2020 годы».

В рамках Школы предусмотрено обучение основам бизнес планирования, написания и подготовки бизнес-плана, информирование о программах поддержки предпринимателей, бизнес-тренинги, бизнес-игры, круглые столы на актуальные темы. В Школе могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в сельской местности и желающие начать свой бизнес, главы крестьянско-фермерских хозяйств, работающих менее одного года. По завершению обучения участникам будут выданы сертификаты о повышении квалификации в данной отрасли.

Занятия пройдут в Казани на базе Молодежного центра «Волга». К участию приглашаются проживающие в сельской местности молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, желающие начать свой бизнес на селе, молодые фермеры, а также главы крестьянско-фермерских хозяйств, работающих менее одного года.

В рамках Школы предусмотрено обучение основам бизнес планирования, написания и подготовки бизнес-плана.

Основной целью мероприятия является обучение желающих начать свой бизнес основам предпринимательской деятельности в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного дела, овладение навыком бизнес-планирования и популяризация предпринимательства среди сельской молодежи.