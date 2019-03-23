Семинар «Кайдзен в области медицины» от Jun Takahashi из Японии

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23 марта с 10:00 до 13:00 Ассоциация выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Татарстан проводит семинар-практикум на тему «Внедрение принципов кайдзен в работу медицинских учреждений». В качестве спикера выступит Такахаси Дзюн, управляющий директор АК «АЙТЕК» из Японии.
Такахаси Дзюн имеет 35-летний опыт работы с медицинскими учреждениями, принимал участие в реализации таких проектов как Samsung Medical Center (Южная Корея), внедрение МИС (медицинской информационной системы) нового поколения в Медицинском Центре Японского Красного Креста, внедрение системы ЭМК (электронных медицинских карт) пациентов в больнице Тораномон, проект совместной японо-китайской больницы двусторонних медицинских обменов (г. Шанхай, Китай), проект кардиологической больницы (г. Маскат, Оман), проект Регионального Центра передового медицинского обследования (г. Чэнду провинции Сычуань, Китай).
Спикер расскажет о необходимости кайдзен в области медицины, о визуализации больничных услуг с помощью схемы управления, а также о дальнейшем применении плана управления после его разработки и ответит на все интересующие Вас вопросы.
Семинар состоится 23 марта 2019, с 10:00 до 13:00, в г. Казань, большой конференц-зал отеля «Relita-Kazan» (ул. Декабристов, 85Г).
Приглашаем Вас и ваших сотрудников принять участие в данном семинаре-практикуме. Стоимость участия: 1500 руб.
Запросить счет можно направив письмо на адрес электронной почты avpprt@gmail.com.
Контактное лицо Колесников Никита +7 (917)396-09-43.
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