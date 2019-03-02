2 и 3 марта в Казани будет проводиться мероприятие Open space market от молодых дизайнеров со всей страны.
Мероприятие включает в себя:
Приглашаем Вас интересно и полезно провести первые выходные новой весны, вместе с молодыми дизайнерами из разных городов России и творческими людьми Казани. А также — вкусно поесть на фудкорте, послушать отличную музыку, получить полезные знания в лектории и, конечно, найти особенные подарки к 8 марта, новые идеи для творчества, вдохновение и приятные знакомства.
Время работы Open space market: с 12.00 до 20.00.
Место проведения: Казанский ипподром (ул. Патриса Лумумбы, 47А/1)
Вход: 100 руб./учащимся — 50 руб.
Детям до 7 лет и пенсионерам — бесплатно
Билет на два дня мероприятия.
#openspacemarket
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