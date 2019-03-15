ИТ-ликбез для HR — двухдневный курс Университета Иннополис

15–16 марта эксперты российского ИТ-вуза проведут курсы повышения квалификации для HR-специалистов, которые работают или планируют стартовать в ИТ.
Слушатели курса научатся понимать ключевые термины ИТ-отрасли, различать ИТ-специалистов и разбираться в специфике ИТ-профессий и ИТ-компаний, ориентироваться в зарплатах ИТ-специалистов, выстраивать внутренние системы ротаций ИТ-специалистов, понимать, как и где подбирать ИТ-специалистов.
После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Подробности и регистрация на сайте Центра развития карьеры.
По вопросам: +7 (843) 203-92-53 (доб.139); careerdev@innopolis.ru.
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