Коммуникативные и управленческие компетенции— двухдневный курс Университета Иннополис

21–22 февраля эксперты российского ИТ-вуза проведут курсы повышения квалификации для развития коммуникативных и управленческих навыков.

Программа нацелена на комплексную подготовку начинающих и опытных руководителей подразделений, руководителей проектов и тимлидов. Курс будет полезен тем, кто планирует целенаправленно развивать свою карьеру.

В программе курса:

знакомство с концепцией Lifelong Learning, современными трендами обучения и карьерного трекинга;

деловая игра по командообразованию;

тренинги по мотивации команды и личной коммуникативной эффективности;

практикумы по публичным выступлениям;

мастер-класс по эффективным HR-практикам поиска, собеседования и адаптации сотрудников;

разбор практик по современным управленческим методикам;

В марте прошлого года компания LinkedIn провела анализ 450 тысяч профилей и публикаций вакансий в своей сети. Исследователи пришли к выводу, что специалистам не хватает гибких навыков — soft skills. В числе самых дефицитных оказались коммуникативные компетенции: умение слушать, давать обратную связь, договариваться, сотрудничать, мотивировать, делиться знаниями/информацией.

Сотрудники Центра развития карьеры Университета Иннополис в своей практике также столкнулись с недостатком soft skills, особенно у инженеров, ИТ-специалистов и руководителей, поэтому разработали программу по развитию этих компетенций.

Подробности и регистрация на сайте Центра развития карьеры.

После обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

По вопросам: +7 (843) 203-92-53 (доб.139); careerdev@innopolis.ru