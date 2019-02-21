Коммуникативные и управленческие компетенции— двухдневный курс Университета Иннополис

21–22 февраля эксперты российского ИТ-вуза проведут курсы повышения квалификации для развития коммуникативных и управленческих навыков.
Программа нацелена на комплексную подготовку начинающих и опытных руководителей подразделений, руководителей проектов и тимлидов. Курс будет полезен тем, кто планирует целенаправленно развивать свою карьеру.
В программе курса:
В марте прошлого года компания LinkedIn провела анализ 450 тысяч профилей и публикаций вакансий в своей сети. Исследователи пришли к выводу, что специалистам не хватает гибких навыков — soft skills. В числе самых дефицитных оказались коммуникативные компетенции: умение слушать, давать обратную связь, договариваться, сотрудничать, мотивировать, делиться знаниями/информацией.
Сотрудники Центра развития карьеры Университета Иннополис в своей практике также столкнулись с недостатком soft skills, особенно у инженеров, ИТ-специалистов и руководителей, поэтому разработали программу по развитию этих компетенций.
Подробности и регистрация на сайте Центра развития карьеры.
После обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.По вопросам: +7 (843) 203-92-53 (доб.139); careerdev@innopolis.ru
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.