Конференция нефтегазовой сферы «Даунстрим Россия 2019»
С 5 по 7 февраля в Казаньи пройдет отраслевая нефтегазовой конференция «Даунстрим Россия 2019». Это открытая дискуссионная площадка с представителями регуляторных органов, генеральными и техническими директорами российских НПЗ, ГПЗ и НПХ, крупнейшими подрядчиками и поставщиками технологий. Данное мероприятие позволит проанализировать практические примеры работы НПЗ, ГПЗ и НХП, а также выработать решения наиболее острых проблем ТЭК с теми, от кого напрямую зависит судьба индустрии.
о проекте:
Среди докладчиков и VIP гостей 2019:
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 2019:
Эффективное управление проектами и предприятием, повышения качества конечных продуктов, автоматизация производства и управление информационными процессами на НПЗ, ГПЗ и НХП, импортозамещение, локализация производства, расширение и модернизация мощностей
Профессиональная выставка и технологические презентации ведущих компаний по производству оборудования для нефтегазового комплекса. Практические примеры применения, инновации, развитие. Локализация зарубежных технологий и инжиниринга в России. Технологии переработки, углубление переработки нефтяного сырья, повышение качества нефтепродуктов
Технические визиты на ведущие предприятия даунстрим-отрасли Республики Татарстан. Уникальная возможность получения практического опыта строительства и модернизации предприятий!
нефтепереработка, нефтехимия, базовые масла и смазочные материалы. Инновации и технологии, стратегии эффективного управления предприятием
Гала-ужин, специализированная выставка, перерывы на кофе-брейки, тим-билдинг во время технических визитов. Уникальная возможность неформального общения с теми, от кого напрямую зависит судьба отрасли нефтегазопереработки и нефтегазохимии в России
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