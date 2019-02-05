Конференция нефтегазовой сферы «Даунстрим Россия 2019»

Конференция нефтегазовой сферы «Даунстрим Россия 2019»

С 5 по 7 февраля в Казаньи пройдет отраслевая нефтегазовой конференция «Даунстрим Россия 2019». Это открытая дискуссионная площадка с представителями регуляторных органов, генеральными и техническими директорами российских НПЗ, ГПЗ и НПХ, крупнейшими подрядчиками и поставщиками технологий. Данное мероприятие позволит проанализировать практические примеры работы НПЗ, ГПЗ и НХП, а также выработать решения наиболее острых проблем ТЭК с теми, от кого напрямую зависит судьба индустрии.

о проекте:

250+ участников

15+ инвестпроектов

3 дня ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Среди докладчиков и VIP гостей 2019:

Михаил Липатов, Генеральный директор Завода моторных и технических масел

Аскар Хангильдин, Генеральный директор, Завода смазочных материалов Девон

Сергей Кондратьев, Заместитель руководителя Экономического департамента

Института Энергетики и Финансов

Станислав Каспаров, Директор, Обеспечение поддержки бизнеса в регионах присутствия

ПАО «СИБУР Холдинг»

Анна Обрывалина, Руководитель проекта ООО «НЗСМ», руководитель направления малотоннажной химии, АО ГК Титан ООО «НЗСМ»

Константин Родионов, Член нормативно-технического совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ

Сергей Булавинов, Глава Филиала БОРЗИГ ГмбХ в России

Александр Щербаков, Руководитель направления исследований IHS Markit

Иван Мирчев, Начальник Управления технологий и развития производства Департамента продаж специальных нефтепродуктов РОСНЕФТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИИ В 2019:

Практические примеры от руководителей НПЗ, ГПЗ и НХП

Эффективное управление проектами и предприятием, повышения качества конечных продуктов, автоматизация производства и управление информационными процессами на НПЗ, ГПЗ и НХП, импортозамещение, локализация производства, расширение и модернизация мощностей

Технологии в действии

Профессиональная выставка и технологические презентации ведущих компаний по производству оборудования для нефтегазового комплекса. Практические примеры применения, инновации, развитие. Локализация зарубежных технологий и инжиниринга в России. Технологии переработки, углубление переработки нефтяного сырья, повышение качества нефтепродуктов

Равнение на Татарстан

Технические визиты на ведущие предприятия даунстрим-отрасли Республики Татарстан. Уникальная возможность получения практического опыта строительства и модернизации предприятий!

Специализированные круглые столы:

нефтепереработка, нефтехимия, базовые масла и смазочные материалы. Инновации и технологии, стратегии эффективного управления предприятием

Беспрецедентные возможности делового общения в официальной и неформальной обстановке

Гала-ужин, специализированная выставка, перерывы на кофе-брейки, тим-билдинг во время технических визитов. Уникальная возможность неформального общения с теми, от кого напрямую зависит судьба отрасли нефтегазопереработки и нефтегазохимии в России

Подробнее на сайте мероприятия