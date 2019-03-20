20 марта 2019

Международная конференция «Информационные технологии в промышленности», Москва

20-21 марта 2019 года в Москве пройдет Международная стратегическая конференция для ИТ-директоров крупных промышленных компаний.

В рамках конференции участники обсудят актуальные вопросы внедрения новых технологий, взаимодействия бизнеса и ИТ, а также вопросы модернизации промышленных предприятий в современных реалиях. Организатор ICIENERGY.
На конференции будут представлены уже реализованные проекты с готовыми результатами, которые могут быть применены и на ваших предприятиях. Роботизация российских промышленных компаний, обзор отечественных ИТ продуктов и вопросы стратегического развития – все эти вопросы будут обсуждены лидерами рынка. Не останутся без внимания и вопросы трансформации и цифровизации производства, а также интернета вещей.


Конференция соберет ИТ-директоров промышленных предприятий России, представителей ИТ-компаний, международных экспертов и аналитиков.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

  • Обзор тенденций ИТ-индустрии: применение современных инструментов для решения задач промышленных компаний;
  • Стратегическое развитие бизнеса и роль ИТ департамента;
  • Взаимодействие бизнеса и ИТ;
  • Роботизация российских промышленных предприятий: реализация конкретных проектов;
  • Закупка оборудования в современных условиях: обзор оборудования отечественного производства и других стран;
  • Модернизация промышленных предприятий в современных реалиях: на примере компаний;
  • Формирование стратегии современного цифрового предприятия;
  • Реальный пример цифровизации производства: реализованный проект на примере компании;
  • Подключение промышленного Интернета вещей;
  • Цифровые двойники;
  • Готовые проекты на производстве по инновациям и внедрениям;
  • Передовой опыт внедрения на металлургических предприятиях;
  • Информационная безопасность в части автоматизации производства;
  • Автоматизация жизненного цикла изделия;
  • ИТ поддержка беспрерывного производства.

КОНТАКТЫ

Для получения дополнительной информации просим Вас направить запрос на it@icenergy.co.uk

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