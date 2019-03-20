Международная конференция «Информационные технологии в промышленности», Москва

20-21 марта 2019 года в Москве пройдет Международная стратегическая конференция для ИТ-директоров крупных промышленных компаний.
В рамках конференции участники обсудят актуальные вопросы внедрения новых технологий, взаимодействия бизнеса и ИТ, а также вопросы модернизации промышленных предприятий в современных реалиях. Организатор ICIENERGY.
На конференции будут представлены уже реализованные проекты с готовыми результатами, которые могут быть применены и на ваших предприятиях. Роботизация российских промышленных компаний, обзор отечественных ИТ продуктов и вопросы стратегического развития – все эти вопросы будут обсуждены лидерами рынка. Не останутся без внимания и вопросы трансформации и цифровизации производства, а также интернета вещей.
Конференция соберет ИТ-директоров промышленных предприятий России, представителей ИТ-компаний, международных экспертов и аналитиков.
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