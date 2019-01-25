Конференция «Базовые Стратегии 2019», Нижний Новгород

25 января 2019 года состоится ежегодная конференция «БАЗОВЫЕ СТРАТЕГИИ 2019» для топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
Ведущий конференции Сергей Макшанов – эксперт по стратегическому планированию и экономическим сценариям, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ Про».
На конференции будет представлен мониторинг ситуации и успешных стратегий, спрогнозированы перспективные рынки, ниши, продукты/услуги, технологии, решения, которые можно применить к своему бизнесу и получить прибыль.
Ключевые бизнес-задачи, которые предстоит решить участникам «Базовых Стратегий»:
Конференция «Базовые Стратегии» — авторский взгляд на информацию, значимую для ведения бизнеса в России. Одно из главных отличий мероприятия от других конференций и форумов в том, что контент каждый раз собирается практически с нуля, иначе он потеряет свежесть и актуальность.
Кейсы, тенденции и рекомендации готовит команда экспертов ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» в области стратегического планирования бизнеса, финансового анализа, маркетинга и новых технологий для бизнеса. Проводится в Нижнем Новгороде с 2013 года.
Темы обсуждения:
1. Развитие системы управления Компанией до уровня, позволяющего трансформироваться для сохранения проекта в будущем.
2. Изменение бизнес-модели. Развитие бизнеса как экосистемы. Разбор «Моделепада», перспективности омниканальных сетей
3. Управление персоналом по ценностям – стратегия и система управления построены на признании ценности каждого сотрудника, клиента и партнера
Посмотреть подробную программу можно здесь.
Дата и место проведения: 25 января 2019 г. Гранд-Отель «Ока», зал «Бизнес»
Регистрация: на сайте
по телефону: +7(831) 291-02-21,
в месенджерах: на номер +7-909-284-60-30
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