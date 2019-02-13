Первые открытые дебаты РТ: «Бизнес и власть – полный контакт», Н.Челны

13 февраля в рамках «Камского промышленного форума-2019» в Набережных Челнах пройдут открытые дебаты РТ: «Бизнес и власть – полный контакт».

Поучаствовать в мероприятии может любой зарегистрировавшийся представитель малого, среднего, крупного бизнеса. Достаточно просто сообщить о своем решении по участию в Первых открытых дебатах Республики Татарстан необходимо до 1 февраля 2019 г. по телефону +7 8552 47-01-02 или электронной почте: expokama@mail.ru, lpv888@mail.ru (Павел Логинов).

Задачи дебатов:

повышение открытости власти и бизнеса друг к другу, их конструктивного взаимодействия;

сбор предложений по улучшению государственных мер поддержки бизнеса;

повышение осведомленности бизнеса о мерах поддержки бизнеса, в т.ч. возможностей ТОСЭР.

К участию в дебатах приглашены:

Владельцы и руководители бизнеса Республики Татарстан;

Администрация президента Республики Татарстан, министерство экономики Республики Татарстан;

Фонд развития моногородов и федеральные эксперты по поддержке и развитию предпринимательства;

Руководители администраций муниципалитетов Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги;

Представители бизнес-сообществ («ОПОРА РОССИИ», «Деловая Россия», Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан»);

Руководители ТОСЭР и институтов поддержки и развития предпринимательства Республики Татарстан;

Инвесторы, резиденты и потенциальные резиденты ТОСЭР, другие заинтересованные стороны.

Формат проведения: командное структурированное обсуждения «неудобных» и важных вопросов по мерам поддержки властью бизнеса и эффективности участия промышленных предприятий в ТОСЭР.

В дебатах будут участвовать две команды: «ВЛАСТЬ» и «БИЗНЕС», ведущие в течение нескольких раундов аргументированный диалог. Решение о победе команды принимают авторитетное жюри и зал.

Ведущий дебатов: Крылов Андрей Владимирович, эксперт по развитию территорий, инвестиционной привлекательности и МСП Национальной премии «Бизнес-Успех», ОПОРЫ России, Деловой России, Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), РАНХиГС при Президенте РФ, ТПП РФ МИМОП.